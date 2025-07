Reprodução/SBT Tiago Leifert comandará o The Voice no SBT





O SBT e o Disney+ anunciaram uma parceria inédita para a nova temporada do The Voice Brasil. O reality musical amplamente conhecido por sua exibição na Globo sob o comando de Boninho, que agora retorna ao projeto como showrunner, além de assinar a produção em conjunto com a Formata Produções e Conteúdo, responsável pela atração.

O programa será exibido simultaneamente no Disney+ e no SBT. Após a exibição semanal de cada episódio, os espectadores terão acesso a 20 minutos de conteúdo exclusivo no Disney+. A atração ficará disponível na íntegra na plataforma de streaming, para os fãs poderem rever o conteúdo quando quiserem.

A nova era do The Voice Brasil marca a união de três grandes potências do mundo do entretenimento. O musical chega com a meta de preservar sua essência, agora sob um novo olhar, ainda mais conectado com o público e com a música brasileira.

“É uma honra para o SBT levar este grande sucesso, já consagrado no mundo e no Brasil, por meio desta união inédita com a Disney. Temos certeza de que será um marco para o entretenimento brasileiro, e mal podemos esperar para ver o público vibrar com cada apresentação” , afirma Vicente Varela, superintendente de Negócios e Marketing do SBT.

“Estamos entusiasmados em unir forças com o SBT e, claro, com a visão inovadora de Boninho para exibir o The Voice Brasil também no Disney+. Esta parceria representa uma sinergia perfeita de talentos e alcance, permitindo-nos entregar um conteúdo de alta qualidade que ressoa com o público brasileiro, alinhado aos valores de excelência e entretenimento que a Disney sempre buscou” , explicou Renato D’Angelo, country manager da Disney Brasil.





Boninho enfatizou a emoção de voltar a comandar o formato:

“É uma alegria ver um programa que ajudamos a consolidar de volta. Ter o Disney+ e o SBT apostando no projeto conosco, ambas sendo palco de uma parceria inédita de exibição, que demonstra um olhar extremamente atual para seu público, é algo muito bacana. O The Voice Brasil é isso: um reality show que agrega e que tem um espaço garantido no coração de quem ama esse formato. Estamos voltando para proporcionar um momento de leveza, muita música, alegria e emoção, com vozes para encantar o Brasil" , disse.

Daniela Busolli, CEO da Formata Produções, não esconde sua alegria na parceria firmada com o SBT e Disney+.

“Unir dois players tão importantes no mercado para um formato global como o The Voice Brasil foi um desafio e uma vitória. Estou muito contente com essa parceria com o Boninho, com o Disney+ e com o SBT” , finalizou.

O comando do reality ficará por conta de Tiago Leifert, contratado da emissora da Anhanguera e que já apresentou o programa na Globo.