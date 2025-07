Reprodução: Canal Ana Hickmann Ana Hickmann fala sobre Edu Guedes





A apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, publicou um vídeo em seu canal do YouTube nesta quinta-feira (17), no qual contou como reagiu ao descobrir o câncer de pâncreas do noivo, o chef de cozinha Edu Guedes, de 51 anos.

"Na hora em que sentei para gravar as respostas do meu canal para vocês, recebi a ligação do Edu me contando o que o médico havia dito, o que ele havia encontrado" , iniciou Ana no vídeo.

Ela relembrou o momento em que ouviu a notícia e conta que seu mundo caiu na hora:

"Ele [Edu] me ligou e disse: 'Amor, acharam um tumor no meu pâncreas'. Eu fiquei 100% empenhada em cuidar dele. Imagina como eu fiquei... nem consegui gravar" , continuou.

Em outro trecho, ao ser questionada por um seguidor sobre qual superpoder gostaria de ter, Ana se emocionou e respondeu:

"Esse superpoder não é só agora que eu queria ter, não. Eu queria desde pequena. Sempre quis, mas sei que não é possível: o poder da cura. Eu queria muito. Esse eu não tenho, mas tenho outro que me ajuda a interceder pela cura: a fé. Essa fé nunca me deixou sozinha, Deus nunca me deixou desamparada. Eu tenho um poder ainda maior, que se chama fé" , disse.





Ana também falou sobre a adaptação ao apartamento de Edu, onde passou a viver com o filho, Alezinho:

"A coisa mais fácil para mim é me adaptar a um lugar. Primeiro, onde sou bem-vinda. Depois, porque é lindo, o apartamento do Edu é deslumbrante. Ele teve um baita bom gosto quando fez isso aqui, me deixou super à vontade" , iniciou.

A apresentadora diz que teve carta-branca para fazer o que bem entendesse no apartamento do amado.

"Quando eu e o Alezinho chegamos para reorganizar algumas coisas, que eu, como mulher, achava mais adequadas para poder realocar minhas coisas também, ele me deu carta-branca. Fiz a reforma do meu closet, estou fazendo o quarto do Alezinho, que está ficando muito legal. Não só eu, mas o Alezinho também se adaptou muito bem. Quanto ao espaço físico, está tudo certo. E, quanto à energia, o apartamento é maravilhoso" , disse a apresentadora bastante emocionada.