Reprodução/Internet Disney+ surpreende e lança novela Paulo, o Apóstolo da Record

Paulo, o Apóstolo, novela bíblica da Record, será disponibilizada no catálogo do Disney+ a partir da próxima segunda-feira (7). A produção será o primeiro folhetim da emissora a integrar o streaming da Disney no Brasil.

A novidade foi divulgada nesta sexta-feira (4) em um comunicado enviado à imprensa. “O Disney+ acaba de anunciar mais um lançamento na plataforma, dentro de sua estratégia de ampliação do catálogo com parcerias inéditas no Brasil, que buscam atender aos mais diversos perfis de audiência”, informou.

Adaptada por Cristiane Cardoso, com direção de Leo Miranda, a novela bíblica da Record acompanha a história de Saulo (Murilo Cezar), um jovem judeu zeloso e profundamente dedicado aos estudos da Torá. Após cinco anos de formação, ele retorna a Jerusalém para assumir seu lugar como membro do Sinédrio — o conselho religioso judaico — com o rigor e a convicção dos fariseus.

Novela estreia na segunda-feira

Além do lançamento no streaming, Paulo, o Apóstolo será exibida a partir de 7 de julho na Record e também estará disponível no Univer Vídeo e PlayPlus, plataformas ligadas à Igreja Universal. A novela segue o mesmo modelo de Reis e A Rainha da Pérsia (2024), com capítulos produzidos fora da emissora, que hoje atua como compradora do conteúdo.