SBT acaba com núcleo de novelas e deve fechar acordo com a Disney para 2026

O SBT decidiu encerrar definitivamente seu núcleo de teledramaturgia. A emissora desativará o departamento no início de agosto, logo após o fim das gravações da série Quem Vai Ficar com Mamãe?.

Os profissionais do setor já foram comunicados sobre o encerramento das atividades, que marca uma mudança estrutural no modelo de produção do canal. A partir de agora, o SBT seguirá o modelo adotado pela Record: deixará de produzir novelas internamente e se tornará exibidor de conteúdos realizados por produtoras terceirizadas, ainda que sob encomenda da própria emissora.

A rede já negocia com a Disney a produção de uma novela prevista para 2026. Os custos e os lucros serão divididos entre as duas empresas, que contratarão uma produtora independente para executar o projeto. Segundo fontes ouvidas pela coluna, a parceria com a Disney será diferente do que possui com a novela A Caverna Encantada.

Neste caso, o SBT entrega o produto pronto, e a multinacional apenas sublicencia os episódios. A nova coprodução será feita com envolvimento criativo da empresa norte-americana, nos moldes do que ocorreu em A Infância de Romeu e Julieta, realizada com o Prime Video.

Nova fase do mercado

O fraco desempenho comercial de A Caverna Encantada foi determinante para a decisão de fechar o setor. A novela não gerou lucro nem com o licenciamento de produtos e falhou como aposta estratégica para a faixa infantil. O cenário foi oposto ao de Romeu e Julieta, que, apesar da audiência limitada, se mostrou financeiramente viável dentro do novo contexto do mercado audiovisual brasileiro.