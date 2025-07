Reprodução: Globo Aberto ao Público faz sucesso na GGlobo





O programa Aberto ao Público, apesar de ter exibido apenas dois episódios até agora, já teve sua segunda temporada renovada pela Globo. A atração superou as expectativas do canal, que não conseguia emplacar um programa de comédia há anos. Novos episódios serão gravados em breve.

Aberto ao Público conseguiu fugir do fracasso dos humorísticos dos últimos anos. Com uma temporada inicial bastante curta, o programa foi lançado no início de julho e teve apenas quatro episódios aos domingos, após o Fantástico. Porém, a atração criada por Maurício Meirelles conquistou a programação, e a Globo optou por manter o formato.

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a segunda temporada vai ao ar ainda este ano. O programa é gravado em um grande teatro e coloca a plateia como protagonista da atração humorística do canal carioca.

No elenco estão os humoristas Thiago Ventura, Murilo Couto e Bruna Louise, além de participações de Luana Couto, Fábio Rabin e Rodrigo Marques, que brilham amplamente no humorístico.

Há anos, a Globo tentava retomar seu departamento de humor, mas sem sucesso. Programas como Divertics (2013-2014) e Tô Nessa não conseguiram emplacar na emissora carioca.





Aberto ao Público marca a retomada dos grandes investimentos da Globo no humor, especialmente após os escândalos envolvendo o humorista Marcius Melhem, que abalaram profundamente o setor da emissora e atrasaram a retomada do gênero.

O programa Aberto ao Público surgiu como uma resposta estratégica da emissora diante do desempenho insatisfatório e das baixas audiências registradas pelo Tô Nessa, que não conseguiu conquistar o público como esperado.

Além disso, a Globo identificou uma demanda crescente dos telespectadores por uma atração de humor leve, inovadora e que realmente conectasse com a audiência, especialmente em um cenário onde produções humorísticas anteriores não vinham atingindo os resultados desejados.

Com isso, a emissora apostou em um formato que valorizasse a interação direta com a plateia, trazendo um frescor ao gênero e tentando resgatar o prestígio do humor em sua grade de programação.

Apesar da desconfiança inicial por se assemelhar a um stand-up teatral, a interação dinâmica dos famosos com a plateia conquistou a atenção dos telespectadores.