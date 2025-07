Reprodução: Globo Bruno Salomão deixa Chef de Alto Nível









O Chef de Alto Nível levou ao ar o segundo episódio, marcado por muita bronca e momentos de tensão na TV Globo. Um dos participantes burlou uma regra da atração ao repetir o mesmo tipo de prato em duas provas consecutivas na emissora — o que quase resultou em sua eliminação do reality.

Ícaro Conceição, que faz parte do grupo dos cozinheiros da internet, apostou novamente em uma receita de tempurá.

No primeiro bloco, o cozinheiro preparou um tempurá de fígado que surpreendeu a mentora Renata Vanzetto. No entanto, na prova seguinte, produziu o mesmo preparo, apenas adicionando coxa e sobrecoxa de frango.

A repetição do prato gerou uma bronca dos jurados:

“Não era para ser feito. No Chef de Alto Nível, a gente espera versatilidade” , disse Alex Atala.

“Eu quero você saindo dessa zona de conforto” , pontuou Jefferson Rueda.

Mesmo com o problema que arrumou, Ícaro conseguiu escapar da eliminação. Quem deixou a competição foi Bruno Salomão, o Bubu, de São Luís (MA). Amplamente conhecido na web por seus conteúdos sobre carnes, ele apostou em um T-bone na segunda prova e se mostrou bastante confiante ao prepará-lo. No entanto, errou no ponto da carne e na finalização.





Outros participantes também foram eliminados na fase de seletivas, que define os cinco classificados entre os oito competidores em cada episódio. Maritza Bojovski, do Espírito Santo, foi a primeira a deixar a atração.

O motivo foi a falha na decoração do prato, especialmente no molho. A própria competidora reconheceu que a entrega não estava boa:

“Uma derrota ensina mais que dez vitórias. Eu acho que você está próxima das dez vitórias” , disse Alex Atala.

Maria Carla Caldas foi a terceira eliminada. Ela teve bom desempenho nas duas primeiras provas, mas pecou na escolha dos ingredientes na última rodada, demorando a pegá-los na plataforma.

A etapa das seletivas é a grande primeira fase do Chef de Alto Nível e reúne 24 participantes, divididos em três episódios. Em cada disputa, oito competidores enfrentam provas em três cozinhas: topo, porão e intermediária. Eles são eliminados até que cinco conquistem vaga para a próxima etapa.

A última fase da seletiva irá ao ar na próxima semana. Ao final dessa etapa, 15 participantes se enfrentarão no próximo desafio. Sob o comando de Ana Maria Braga, a atração é transmitida nas noites de terças e quintas, na TV Globo.