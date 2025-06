Reprodução/Instagram Ana Maria Braga e Fábio Arruda

A apresentadora Ana Maria Braga, de 76 anos, afirmou neste domingo (22) que pesquisou a vida de Fábio Arruda, de 56 anos, logo após o início do romance. Os dois se casaram em abril deste ano, após cinco anos de relacionamento. A revelação foi feita durante participação no Domingão com Huck , da TV Globo .

No programa, a apresentadora do Mais Você contou que conheceu Fábio durante a pandemia da covid-19. Ambos estavam de máscara, o que ajudou a criar uma conexão mais espontânea e sem rótulos. “ Foi pelo primeiro olhar ”, disse.

'Mexeu comigo', diz Ana Maria sobre o início da relação

Ana comentou que, por ser uma mulher independente e bem resolvida, os homens costumam ter receio de paquerá-la. O comportamento de Fábio, porém, chamou atenção. “ Ele me olhou nos olhos, como um homem olha para uma mulher. Aquilo mexeu comigo. ”

Encantada, a apresentadora resolveu buscar mais informações sobre ele antes de investir no relacionamento. “ Eu comecei a fazer uma pesquisa e consegui algumas informações ”, contou, arrancando risadas da plateia.

Ana também destacou que gostou do fato de Fábio não ter demonstrado interesse por ela por ser famosa. “ Ele não olhou para mim como a Ana Maria Braga, a apresentadora de TV ”, reforçou.

Ainda durante a entrevista, a comunicadora falou sobre autoestima e envelhecimento. Disse que se sente bem ao se olhar no espelho, mesmo com o passar dos anos. “ Eu me adoro, eu me acho bonita .”

Ana destacou que cuidar da alimentação e manter uma rotina de exercícios ajudam na relação com o próprio corpo. “ Tudo isso faz parte de você se querer bem, que você se ame. Isso é a coisa mais importante do mundo .”

O casamento com Fábio Arruda aconteceu em uma cerimônia íntima em abril, apenas para familiares e amigos próximos. O casal oficializou a união após anos mantendo o relacionamento de forma discreta.