Reprodução/Internet Amauri Soares anunciou que Leonora Bardini deve assumir seu lugar

Amauri Soares, diretor-executivo da Globo, confirmou nesta quarta-feira (16) que está se preparando para deixar o comando da emissora e já definiu sua sucessora. Durante conversa com colaboradores, o executivo anunciou que Leonora Bardini, diretora de programação do canal, assumirá a direção executiva em um futuro próximo.



Segundo Amauri Soares, o processo de sucessão é tratado com naturalidade dentro da emissora. “ Não sei se vocês sabem, mas nós, executivos, hoje trabalhamos com planos de sucessão, mapeamento de sucessores, preparação dos sucessores. Um assunto que sempre foi meio tabu, mas hoje a gente trata abertamente”, explicou.

O executivo destacou que Leonora Bardini já vem sendo preparada para assumir o posto há algum tempo. “Tenho o maior orgulho de passar o bastão da Globo para ela em algum momento. Ela assumiu como diretora do canal recentemente, que é o último estágio de preparação dela”, afirmou o executivo, que atualmente acumula também as funções nos Estúdios Globo e na área de Afiliadas. A informação é da colunista Carla Bittencourt.

Outro lado

Depois da publicação deste texto, a Globo enviou o seguinte comunicado: "Em reunião com as equipes dos Estúdios Globo hoje de manhã, Amauri lembrou a sua trajetória profissional e na empresa. Perguntado pelos times sobre as duas posições executivas que ocupa, como diretor-geral dos Estúdios Globo e da TV Globo, ele esclareceu que sempre encarou como provisória essa dupla responsabilidade. E contou sobre o estruturado projeto de sucessão praticado em todas as áreas da empresa hoje. Chamou atenção para a recente promoção de Leonora Bardini à diretora-executiva da TV Globo e para a construção de carreira sólida, consistente, natural e transparente da executiva para, em algum momento, sucedê-lo à frente da TV Globo", disse o canal.

"Desta forma, Amauri poderá se dedicar exclusivamente aos Estúdios Globo. Amauri assumiu a direção-geral dos Estúdios há dois anos e, desde então, vem ampliando a diversidade e o volume da produção de conteúdo para todas as plataformas Globo", relatou o canal.