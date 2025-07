Reprodução/redes sociais Rodrigo Alvarez deixa Bora Brasil





O jornalista Rodrigo Alvarez está de saída do Bora Brasil, telejornal matinal da Band que apresenta desde abril ao lado de Cynthia Martins e Patrícia Rocha. Ele permanecerá na emissora, agora dedicado a outros projetos, incluindo uma série especial para o Jornal da Band sobre experiências de quase morte.

Conforme o colunista Flávio Ricco, a saída de Alvarez já foi comunicada às equipes do jornalístico. Correspondente internacional, ele apresentava anteriormente o Melhor da Noite, ao lado de Glenda Kozlowski, até que ambos foram remanejados para outras áreas: Glenda passou a comandar o esporte aos domingos, enquanto Rodrigo assumiu o Bora Brasil.

O jornalista permanecerá na Band, agora dedicado a novos projetos na emissora. Cynthia Martins e Patrícia Rocha seguem no comando do telejornal matinal.

Além disso, Alvarez continua produzindo uma série especial para o Jornal da Band, que aborda relatos de pessoas que viveram experiências de quase morte. A produção traz depoimentos emocionantes e será exibida em breve no telejornal.





Sobre a carreira de Rodrigo Alvarez

Rodrigo Nascimento Alvarez é jornalista e escritor brasileiro. Ganhou destaque ao atuar como correspondente da TV Globo na Europa, com passagens por Berlim e Paris.

Formou-se em Jornalismo pela PUC-RJ, em 1997, após cursar por dois anos e meio Desenho Industrial. Mudou para o jornalismo por se identificar mais com a profissão e por descobrir que “escrever era o que mais gostava de fazer”. No sexto período do curso, colegas de faculdade o convenceram a se inscrever em um concurso da TV Globo.

Foi então que descobriu se tratar da seleção para a equipe de inauguração da GloboNews. Entrou na emissora em 1996 e iniciou sua carreira como editor de imagens no canal de notícias.

Em 2006, aceitou o convite para ser correspondente internacional da Globo em Nova York. Durante as eleições americanas de 2008, percorreu de carro 18 estados — um por dia — para mostrar o que os americanos queriam na época. A série de reportagens resultou no livro No País de Obama.

Em 12 de dezembro de 2019, participou da cobertura da reeleição do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Poucos dias depois, em 17 de dezembro, deixou a TV Globo e se mudou com a família para os Estados Unidos, após anos vivendo com eles em Berlim e Paris.