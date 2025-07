Instagram/Reprodução Edu Guedes relata luta contra câncer

O apresentador Edu Guedes compartilhou em suas redes sociais neste sábado (12) que recebeu alta hospitalar e já está em casa, dando continuidade ao processo de recuperação após enfrentar um delicado quadro de saúde.

Ele passou por quatro cirurgias, incluindo a retirada de um tumor no pâncreas, e ficou internado na UTI.

“Eu já estou bem melhor, já estou em casa. Era só para eu sair dia 21, mas o doutor Marcelo Bruno viu e sentiu que eu estava melhor, e também que a minha recuperação ia ser melhor em casa, então, praticamente, eu saí 10 dias antes do que era o previsto”, contou o apresentador em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Visivelmente emocionado, Edu compartilhou com os seguidores detalhes do tratamento e aproveitou para tranquilizar os fãs.

“Eu vi a preocupação com muita gente, com relação ao estar abatido, [mas] não tem como ser diferente. Foram quatro cirurgias em praticamente 15 dias, então, não foi fácil.”

Ele ainda agradeceu as inúmeras mensagens de apoio que recebeu durante o período de internação:

“Eu gostaria muito de responder cada uma pessoalmente, mas infelizmente isso não é possível, então estou gravando esse vídeo para agradecer a cada um de vocês (...) e para dizer que eu estou bem, que estou me recuperando.”

Sobre o retorno ao trabalho, o chef disse que está se cuidando e, por enquanto, só deve atuar de forma remota.

“Essa semana eu devo fazer algumas coisas gradativas aqui de casa. Eu não posso fazer fora ainda. Tenho que dar algumas saídas, tenho que fazer um trabalho pulmonar também essa semana e na próxima, e aí a gente vai sentindo dia a dia.”

Ele ainda relembrou o momento mais delicado de sua internação:

“Quando eu saí daqui para ir para a quarta cirurgia, eu pensei muito, porque era a maior delas. (...) Eu queria dizer que tem notícia que muitas vezes na vida a gente não está preparado para ela, mas também a gente não tem tempo para se preparar.”

“A lamentação, qualquer coisa de ruim só prejudica o meu modo de pensar. Se eu tiver algo, desculpe, mas problema todo mundo tem (...) Então, o que eu penso? Um problema que pode levar a sua vida é um problema grande, mas mesmo assim a gente tem que encarar com confiança.”

Para finalizar o vídeo, ele deixou uma mensagem de encorajamento para quem enfrenta dificuldades:

“Se servir de dica, eu acho que o controle de tudo, apesar de qualquer problema que a gente tem, em qualquer lugar do nosso corpo, o principal é a nossa cabeça. Se a gente tiver a cabeça boa a gente consegue resolver da melhor forma.”

Diagnóstico precoce e alerta

Edu Guedes descobriu o tumor de forma inesperada. Em abril, durante treinos para uma corrida em Interlagos, ele sentiu fortes dores nas costas e apresentou sangue na urina, sintomas que atribuiu a um cálculo renal, problema que já havia enfrentado antes.

No entanto, em junho, durante um almoço com um amigo, as dores se intensificaram, levando-o a ser hospitalizado.

Exames revelaram um tumor no pâncreas, órgão conhecido por manifestar sintomas apenas em estágios avançados.