Reprodução/Internet Apresentador da RedeTV!, Edu Guedes passa por cirurgia de urgência

Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia delicada neste sábado (5) para remoção de um câncer no pâncreas. O procedimento do apresentador da RedeTV! e marido de Ana Hickmann aconteceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A cirurgia foi realizada após a descoberta de um nódulo durante exames relacionados a uma crise renal.

A última vez que Edu Guedes apresentou o seu programa matinal na RedeTV! foi na manhã de 25 de junho — naquela ocasião, foi exibido a última edição inédita da atração, que está sendo reprisada desde 26 de junho. A informação é do portal LeoDias.

A última edição ao vivo, no entanto, foi transmitida há quase duas semanas, em 23 de junho. A assessoria de imprensa de Edu Guedes não se manifestou sobre o estado de saúde do apresentador do Fica com a Gente, mas Ana Hickmann confirmou que ele foi operado.