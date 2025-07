Reprodução YouTube Edu Guedes

Edu Guedes, de 51 anos, usou o canal do YouTube na última quarta-feira (16) para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele. Desde que foi diagnosticado com câncer no pâncreas, o comunicador passou a receber inúmeras mensagens não apenas dos fãs, mas de amigos da classe artística, principalmente depois da cirurgia de retirada de nódulos.

"Eu estou aqui em casa, estou me recuperando da cirurgia. Desde que ficaram sabendo que eu ia ter que operar, eu recebi muitas mensagens, e venho recebendo muitas mensagens. Da família, eu recebo três mensagens por dia. E, das pessoas que eu não conheço, também recebo. Sei que foram muitas e muitas mensagens", começou.

"Eu estou fazendo esse vídeo porque eu não vi muitas coisas que me mandaram, mas muitas pessoas me mandaram mensagem. A Ana Maria Braga foi uma das primeiras pessoas que eu falei, ela estava bem preocupada. É uma pessoa muito especial na minha vida, ela sempre me apoiou", acrescentou.

Em seguida, o marido de Ana Hickmann citou outras personalidades da mídia que apoiaram ele depois do diagnóstico. "A Sonia Abrão sempre muito carinhosa, uma pessoa que eu admiro demais. Sempre se preocupou em saber. Sei que é uma pessoa que tem plena confiança na minha palavra. Desde o início da minha carreira me apoiou", lembrou.

"Dani Albuquerque, obrigado pelo carinho. Sei que você está de férias, você parou suas férias para me mandar essa mensagem.Vocês todos da RedeTV! são incríveis", pontuou.

Dores?

Ao longo do vídeo, o cozinheiro ainda admitiu que "tudo dói", mas frisou que era necessário se manter otimista e não murmurar. "Muita gente pergunta se dói. Tudo dói. Tudo é diferente, diferente para comer, para tudo. Mas o que a gente tem que fazer é pensar positivo e não ficar reclamando… Obrigado por todas as mensagens", concluiu.