Instagram/@ahickmann Ana Hickmann celebra um ano do 1º beijo com Edu Guedes





Nesta quarta-feira (18), Ana Hickmann usou suas redes sociais para comemorar o aniversário de um ano do primeiro beijo com seu noivo, o chef de cozinha Edu Guedes .





Em uma publicação cheia de carinho, a apresentadora compartilhou várias fotos do casal e uma declaração apaixonada.

“Sabe quando você tem a certeza de que fez a escolha certa? Pois é, eu tenho! Conheci e escolhi ficar com você, @eduguedesoficial. Você me devolveu o brilho nos olhos, a vontade de sorrir e mostrou que, apesar de tudo, a vida vale a pena. Você me devolveu a alegria e o amor. De uma amizade, nasceu a nossa família. Hoje completa 1 ano do nosso primeiro beijo. Quero passar a vida toda ao seu lado. Te amo pra sempre! Te amo infinito! Te amo!!!! Te amo!!! ❤️❤️”, escreveu Ana.





As fotos publicadas mostram momentos especiais do casal, como viagens, passeios de carro, eventos sociais e momentos descontraídos no conforto de casa.