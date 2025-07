Reprodução/Instagram Edu Guedes recebe alta após cirurgia de câncer

O apresentador Edu Guedes recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (11), dez dias antes do previsto, após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. A notícia foi compartilhada com alegria por sua companheira, Ana Hickmann, que preparou uma recepção especial para celebrar o retorno dele para casa.





Recuperação surpreendente

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Edu Guedes foi submetido a um procedimento cirúrgico complexo no último sábado (5), após a descoberta de um câncer na cauda do pâncreas. Apesar da gravidade do caso, a equipe médica classificou sua recuperação como "extraordinária" , permitindo que ele deixasse o hospital antes do esperado.

Ana Hickmann não escondeu a felicidade ao anunciar a novidade nas redes sociais.

"Hoje é um dia muito especial para nossa família! Dr. Marcelo Bruno Rezende deu alta para o Edu Guedes 10 dias antes do previsto. Meu amor está de volta em casa! Que alegria!" , escreveu.





Receção carinhosa

Para marcar o momento, a apresentadora preparou uma refeição surpresa com pratos saudáveis, incluindo atum com gergelim e brócolis, além de uma mesa repleta de saladas e frutas vermelhas para a sobremesa. Familiares e amigos próximos participaram da celebração.

" Preparei tudo com todo amor do mundo. Muita gratidão a Deus, aos médicos e a todos os profissionais que cuidaram do Edu com tanto carinho. A recuperação dele está sendo maravilhosa. Muito obrigada a todos que rezaram por ele. Está dando certo!", afirmou Ana, emocionada.

Diagnóstico precoce e alerta

Edu Guedes descobriu o tumor de forma inesperada. Em abril, durante treinos para uma corrida em Interlagos, ele sentiu fortes dores nas costas e apresentou sangue na urina, sintomas que atribuiu a um cálculo renal, problema que já havia enfrentado antes. No entanto, em junho, durante um almoço com um amigo, as dores se intensificaram, levando-o a ser hospitalizado.

Exames revelaram um tumor no pâncreas, órgão conhecido por manifestar sintomas apenas em estágios avançados.

"Tive sorte por descobrir cedo. O tumor estava na cauda do pâncreas, área menos crítica. Foram quatro cirurgias em 15 dias, mas saio vivo e grato", relatou o apresentador em um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

Mensagem de gratidão e conscientização

Durante sua recuperação, Edu Guedes destacou a importância de ouvir os sinais do corpo e valorizar a saúde.

"Se essa mensagem puder ajudar alguém, já valeu a pena. Valorize a vida, o que você tem, o que você faz. E, se Deus mandar um sinal, escute", aconselhou.

Características do câncer de pâncreas

Localizado atrás do estômago, o pâncreas desempenha funções vitais, como a produção de enzimas digestivas e hormônios reguladores da glicose. Com aproximadamente 15 cm, ele se divide em três regiões: cabeça (lado direito), corpo (centro) e cauda (lado esquerdo).

Segundo o especialista João Paulo Fogacci de Farias, oncologista da Oncoclínicas, o termo "câncer de pâncreas" abrange diferentes variações de tumores malignos.

"Embora seja usado de forma ampla, refere-se principalmente ao adenocarcinoma, que corresponde a 90% dos casos, originando-se na porção exócrina do órgão. Os outros 10% incluem tipos menos comuns, como tumores neuroendócrinos e pancreatoblastomas" , esclarece.

Possíveis causas

Entre os principais fatores que elevam o risco de desenvolvimento da doença estão o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a obesidade, predisposição genética, diabetes mellitus e pancreatite crônica.

"O excesso de peso, um problema cada vez mais presente na população, está associado a diversas complicações, incluindo esse tipo de tumor. No entanto, é um fator reversível – estudos indicam que uma redução de 10% no peso já traz benefícios significativos para a saúde" , destaca o médico, citando uma pesquisa da Universidade de São Paulo publicada no Journal of Endocrinological Investigation.

Estima-se que entre 5% e 10% dos casos tenham origem hereditária, muitas vezes ligados a síndromes genéticas específicas.

Sinais de alerta

Nos estágios iniciais, a doença geralmente não apresenta sintomas evidentes. Contudo, com o crescimento do tumor ou sua disseminação para outras áreas, alguns sinais podem surgir, como:

Fraqueza e perda de peso sem causa aparente

Dor abdominal ou nas costas

Icterícia (pele e olhos amarelados)

Náuseas e perda de apetite

Urina escura

Piora repentina de um diabetes preexistente

Trombose venosa profunda

Como é feito o diagnóstico?

O oncologista ressalta a importância da detecção precoce para aumentar as chances de sucesso no tratamento.

"Infelizmente, apenas 10% a 15% dos casos são identificados em fases iniciais, já que a doença costuma ser silenciosa no começo" , lamenta.

Apesar de ser mais frequente em pessoas acima dos 60 anos, o número de diagnósticos tem crescido progressivamente com o avanço da idade. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) projetam cerca de 10.980 novos casos anuais entre 2023 e 2025, distribuídos em 5.690 mulheres e 5.290 homens.

O processo inclui avaliação clínica, exames de sangue, métodos de imagem (como tomografia e ressonância magnética) e, em alguns casos, biópsia para confirmação.

Abordagens terapêuticas e cuidados preventivos

Em estágios iniciais, a combinação de cirurgia e quimioterapia é a mais indicada.

"Atualmente, há uma tendência de iniciar com quimioterapia para reduzir o tumor antes da operação, melhorando os resultados" , explica Fogacci.

No entanto, a maioria dos diagnósticos ocorre em fases avançadas, limitando as opções terapêuticas. Nesses casos, o foco é no alívio dos sintomas e na qualidade de vida do paciente.

Como medidas preventivas, recomenda-se:

Evitar o consumo de tabaco e álcool

Manter uma alimentação balanceada, rica em fibras e vegetais

Praticar exercícios físicos regularmente

Controlar o peso e monitorar condições como diabetes

Perspectivas Futuras

Apesar dos desafios, os avanços na medicina trazem esperança.

" Nos últimos anos, houve progressos significativos no entendimento molecular da doença, permitindo terapias mais personalizadas. Acredita-se que, em breve, novos tratamentos possam reduzir a letalidade desse tipo de câncer ", finaliza o especialista.