Reprodução TV Globo/ Globoplay Diogo e Aline no "BBB 25"

Aline Patriarca, de 32 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (17) para anunciar aos fãs que ela e Diogo Almeida decidiram colocar um fim no relacionamento. Os dois começaram um affair durante o "Big Brother Brasil 2025", reality da Rede Globo.

Segundo a ex-policial militar, o ex-casal não tinha objetivos em comum e frisou que ela e ele estavam em fases distintas. A revelação do término pegou os fãs de surpresa.

"Em respeito aos fãs, quero comunicar a vocês que eu e Diogo não somos mais um casal. Vivemos momentos especiais juntos, mas entendemos, em comum acordo, que estamos em fases e com objetivos diferentes", começou.





Aline pediu que os internautas respeitassem a privacidade que o momento pede e agradeceu o carinho dos admiradores. "Agradeço a quem sempre torceu, nos apoiou e peço, de coração, respeito e privacidade neste momento", concluiu.

Relembre

Ao longo do reality apresentado por Tadeu Schmidt, Diogo Almeida e Aline Patriarca começaram a se envolver amorosamente. Os dois eram de grupos rivais no programa e algumas atitudes do ator, principalmente ao votar na companheira, fizeram com que eles tivessem um romance conturbado no confinamento.

Após deixarem a competição, eles passaram a ser flagrados com frequência em eventos. Em maio deste ano, tinham anunciado que estavam namorando e que tinham decidido dar uma segunda chance ao relacionamento iniciado no "BBB 25".