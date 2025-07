Reprodução: TV Aratu O delegado André Viana e o apresentador Marcelo Castro no Alô Juca, da TV Aratu





O apresentador Marcelo Castro ganhou um presente da Polícia Civil da Bahia, mesmo estando sob investigação por um suposto golpe. Maior contratação da TV Aratu, afiliada do SBT , ele é suspeito de liderar um esquema criminoso envolvendo doações feitas via Pix. Mesmo com as polêmicas, ele recebeu uma homenagem do delegado-geral André Viana.

Segundo informações do, Marcelo Castro participava de um grupo, que atuou entre 2022 e 2023 e arrecadou mais de R$ 500 mil. Do valor total, cerca de R$ 400 mil foi desviado pelos próprios integrantes da associação criminosa, e apenas o restante foi destinado às vítimas.“Eu agradeço a parceria: TV Aratu, Alô Juca. Parceria de sucesso, mostrando a verdade, a realidade, o trabalho da polícia. Obrigado, delegado, pela moeda institucional da Polícia Civil. Obrigado, doutor” , finalizou o jornalista.

Após a publicação do vídeo do momento da entrega do presente, internautas comentaram nas redes sociais do próprio apresentador da TV Aratu:

“O cara sendo investigado… Se é inocente ou culpado, eu não sei… mas recebe uma moeda institucional da Polícia Civil… Só na Bahia mesmo” , escreveu um usuário.

“Só na Bahia mesmo para um cidadão que está sendo investigado por desvio de doações receber uma homenagem” , comentou outro também na página do jornalista.

A Polícia Civil explicou ao G1 que “a entrega da moeda institucional é um ato de cortesia, realizado pontualmente em visitas” e ressaltou que o item foi entregue a todos os gestores e representantes dos veículos de imprensa visitados pelo delegado-geral.

Golpe do Pix

Em março, Marcelo Castro foi condenado a pagar R$ 10 mil à TV Record por danos extrapatrimoniais.

O esquema em que ele é investigado, foi descoberto em março de 2023, quando o jogador Anderson Talisca se sensibilizou ao tentar doar R$ 70 mil para ajudar um menino de um ano com câncer.

O assessor do atleta desconfiou do número do Pix fornecido por Castro e entrou em contato com a TV Record. Dias depois, o canal demitiu Marcelo e o editor-chefe do programa, Jamerson Oliveira.

O que diz a defesa?

A defesa do apresentador afirma que “continua arguindo veementemente a inocência dos seus assistidos, por ser de mais lídima justiça”.