Reprodução/TV Aratu Repórter do SBT é atacada por formigas ao vivo

Daniela Mazzei, da TV Aratu, afiliada do SBT, foi surpreendida por formigas enquanto se posicionava para uma participação no Alô Juca. Sem perceber, a repórter pisou em um formigueiro e foi atacada pelos insetos.

O incidente ocorreu poucos instantes antes do início da fala da jornalista. As câmeras da afiliada doregistraram o momento em que ela começa a reagir às picadas: “Tem um monte de formiga grande aqui. Ai, socorro! Pega o álcool, rápido”, pediu. Apesar da situação, a equipe técnica não cortou o link, e o momento foi transmitido integralmente.

Do estúdio, o apresentador Marcelo Castro reagiu com bom humor e surpresa. “Armaram pra você, Dani. Pisou num formigueiro? Essa daí é da brava, velho. É a formiga vermelha”, brincou. “Agora eu tô rindo. Mas foi desesperador na hora… Elas me picaram, ardeu, me arrepiei… Foi tenso! Mas tá tudo bem”, declarou a jornalista.

Nas redes sociais, a comunicadora brincou que era “mais um dia” na TV. “Nada fácil. Mais um dia normal no lik ao vivo do Alô Juca! Foi desesperador na hora, mas agora eu tô rindo também!“, declarou.