Durante uma reportagem ao vivo no Bom Dia Santa Catarina, na manhã da última segunda-feira (14), um momento inusitado e cheio de empatia chamou a atenção dos telespectadores.

Enquanto apresentava a pauta do dia direto das ruas, o repórter Cristiano Gomes foi surpreendido por uma senhora, que se aproximou dele em busca de ajuda para atravessar a rua com segurança.

No meio da transmissão, com naturalidade, o jornalista interrompeu por alguns instantes a reportagem para atender ao pedido dela, proporcionando uma cena que emocionou o público e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Ao ser abordado, o repórter respondeu:

"Eu vou te ajudar, espera só um pouquinho aqui que eu te ajudo. Pode ser? Fica aqui um pouquinho que eu já te ajudo. Aqui a gente está em Leoberto Leal. Já aproveita para mostrar aqui, que a Aninha, nossa cinegrafista, já vai ajudar ela. Bonitinha, né? Com segurança, atravessou a faixa — é assim que tem que ser. Depois eu vou pedir para a Aninha perguntar o nome dela" , disse o jornalista ao vivo.

Na pauta, o jornalista falava sobre o ressarcimento do INSS, no qual aposentados com descontos indevidos podem aderir a uma nova modalidade para ter seus direitos resguardados.





O momento viralizou nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados do mundo. Em um comentário em uma página nas redes, Cristiano Gomes ressaltou que foi um prazer ajudar a senhora ao vivo:

"Foi um prazer ajudar ela" , escreveu.

Sem perder a compostura e de maneira muito elegante, o jornalista prosseguiu com a reportagem ao vivo. A cena gerou muitos comentários nas redes:



"Eu adoro o trabalho desse repórter. Percebam a tranquilidade com que ele reage. Ele é excelente" , elogiou uma internauta.

"São as interrupções que amamos ver. E ter empatia com o próximo" , comentou outro.

Sobre a NSC TV

A NSC TV(Nossa Santa Catarina) é uma emissora de televisão sediada em Florianópolis, Santa Catarina, e afiliada à Rede Globo. Possui seis emissoras próprias, cobrindo todo o estado.

Entre os anos de 1979 e 2016, esses canais faziam parte da RBS TV, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que vendeu todos os veículos do Grupo RBS em Santa Catarina para o Grupo NC.

A emissora passou por uma fase de transição e chegou a realizar uma votação popular para escolher o nome da nova rede. Ela foi fundada oficialmente em 15 de agosto de 2017, dando origem ao grupo de comunicação homônimo, NSC Comunicação.