Marina Lima, de 69 anos, tocou em um assunto delicado nesta terça-feira (15): a morte assistida do irmão, o poeta Antonio Cícero. Ele escolheu morrer, aos 79 anos, por morte assistida e passou pelo procedimento na Suíça, território onde isso é legalizado.

Durante o “Conversa com Bial”, da Globo, a cantora abriu o jogo sobre a decisão do artista, com quem trabalhou em várias composições ao longo da carreira. Segundo ela, o irmão foi fiel a si próprio e isso a deixa orgulhosa.





“A morte dele faz parte da obra dele. Isso é incrível, tenho um orgulho danado disso. Porque o Cícero não deixou barato em nenhum momento, não traiu as convicções dele em nenhum momento”, começa.

Ela ainda reforça que a eutanásia deveria ser liberada em solo nacional, para que as pessoas não precisassem viajar ao exterior, com o intuito de passar pelo procedimento. Além da Suíça, países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Portugal, Cuba e Colômbia são alguns dos locais onde é possível recorrer ao processo de morte assistida.

“É um orgulho danado. Faz todo mundo pensar de novo sobre isso... Sobre eutanásia, sobre permissão. Por que tem que ir para o exterior fazer isso? Como várias coisas no Brasil, devia ser permitido no Brasil também”, diz Marina.

Segredo

Em seguida, a cantora afirmou que o Antonio Cícero agiu em sigilo para o procedimento. “Ele não conversou com ninguém sobre isso, porque acho que ele tinha medo que alguém interferisse”, lembra.

“Jamais iria interferir, porque conheço ele desde que nasci. Sei como ele é, sei como ele era racional e decidido em relação a tudo. Ele conversou com o Marcelo, marido dele de mais de 40 anos”, conclui.