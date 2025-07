Reprodução: redes sociais/TV Globo Suzana Pires interpretará Tieta





Tieta do Agreste, obra do escritor Jorge Amado, considerada um dos maiores sucessos da Globo em crítica e audiência, ganhará uma nova adaptação para o cinema. O texto icônico do autor baiano, que já havia sido adaptado para a televisão em 1989, terá agora novos desdobramentos.

A novela da Globo, intitulada Tieta e protagonizada por Betty Faria, foi recentemente reprisada, alcançando altos índices de audiência e reforçando o interesse do público pela personagem excêntrica que conquistou o país.

A nova versão de Tieta será escrita e protagonizada por Suzana Pires, com direção de Joana Mariani. A produção ficará a cargo da Muiraquitã Filmes, de Eliane Ferreira, reconhecida por longas como Retrato de um Certo Oriente (2024) e Querência (2019). O projeto traz uma releitura da protagonista, focada numa nova era feminina, além de introduzir novas nuances no enredo.

A nova adaptação terá como mote a relação entre Tieta e sua irmã, a vilã Perpétua. Personagens fortes e antagônicas: uma representa a liberdade, enquanto a outra simboliza o proselitismo religioso, destacando a maneira como Jorge Amado abordava questões cruciais do Brasil.





Tieta de Betty Faria

Exibida pela TV Globo em 1989, Tieta alcançou índices estrondosos de audiência, chegando a incríveis 80 pontos, segundo o Kantar Ibope Media, sendo considerada uma das novelas mais icônicas da dramaturgia brasileira.

Betty Faria revelou que a esposa de Jorge Amado, Zélia Gattai, foi fundamental para que ela conseguisse o papel de Tieta:

“Preciso te contar quem me deu Tieta. Eu estava na minha primeira viagem internacional porque ganhei o prêmio Air France de Cinema com o filme A Estrela Sobe e fui conhecer Londres. Lá, estava com Daniel Filho, meu ex-marido, e fomos convidados para jantar na casa de Zélia (Gattai) e Jorge Amado. Fiquei encantada com o convite. Eu tinha acabado de fazer a novela Pecado Capital e Zélia olhou para mim e disse: ‘Jorge está escrevendo um livro que, daqui a alguns anos, vai ser perfeito para você fazer.’ Quem me deu Tieta foi Zélia Amado” , disse em entrevista ao Gshow.

Carreira de Suzana Pires

Suzana Pires é uma atriz e roteirista conhecida por seus amplos trabalhos no Brasil. Estreou na TV em 1994, na série Confissões de Adolescente. Participou de outras produções, como Tocaia Grande e Agora É que São Elas.

Em 2009, teve o maior destaque da carreira ao interpretar Ivonete na novela Caras & Bocas. Em 2016, foi uma das titulares da trama Sol Nascente, com Júlio Fischer e Walter Negrão.