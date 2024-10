Reprodução: Instagram Betty Faria

Betty Faria relembrou dos tempos de repressão que viveu na época da ditadura . Em entrevista ao Uol, a artista sobre como foram os dias no regime militar. "Tenho toda uma vivência, um passado político, porque vivemos os anos 1970, a ditadura militar", iniciou.

"Tive trabalhos censurados, tive peças de teatro censuradas, filmes e novela censurados [...] Não dá para ser alienada. Eu não consigo me alienar [em relação a] o mundo a volta. Sou participante mesmo", argumentou ela.

No ar com a atual novela das sete, " Volta por Cima ", a veterana reconheceu a importância de estar em uma produção mais diversa e com uma boa parcela de atores não-brancos . "Vi a importância dessa novela nesse momento, já que a extrema-direita é contra judeus, contra gays, contra velhos que não servem para o objetivo deles", expressou ela em conversa com a imprensa.

A protagonista de "Pecado Capital" possui 83 anos e tem uma carreira notável nos três principais meios audiovisuais: televisão, cinema e teatro. Nas novelas da Globo, um de seus maiores sucessos foi a obra "Tieta", de 1989, na qual viveu a personagem-título.

