Reprodução Globo Simone Carvalho e José Mayer em "Tieta"

Quem acompanha a reprise de "Tieta" nas tardes da Globo, vê Simone Carvalho como a emblemática Bebê, uma das personagens do folhetim escrito por Aguinaldo Silva em 1989. Longe dos holofotes, a artista, que participou de várias novelas, mudou o rumo da carreira.





Atualmente, a artista tem se dedicado à docência e trabalha como professora, dando aulas de reforço estudantil para crianças. Antes de pausar os trabalhos cênicos na TV, ela chegou a compor o elenco de obras como "Cabocla"; "Olhai os Lírios do Campo"; "Coração Alado"; "O Amor É Nosso" e "Paraíso".

Despedida

O 'adeus' as telinhas não aconteceu na Rede Globo, emissora em que atuou em vários folhetins. Após "Tocaia Grande", novela de 1995 da Manchete, ela chegou a migrar para a Record, onde participou da minissérie "Do Fundo do Coração". Depois de decidir largar a atuação, se tornou bacharel em teologia.

Reprodução Record TV Simone Carvalho





Em entrevista ao "Domingo Record", em 2024, a artista fez um balanço da carreira e admitiu ter saudade da carreira. "Saudade dá, sim. Saudade boa. É gostoso lembrar. Não de tristeza, arrependimento. Foi opção minha sair. Não tenho nenhum amigo do meio artístico. Eu tive uma visão espiritual. Quis largar tudo, fui estudar, virei bacharel em teologia. A televisão não fazia mais sentido", explicou.

Reprodução Rede TV! Simone Carvalho





A atriz ainda relatou que se arrependeu de posar para uma revista de conteúdo adulto. "Na época, isso machucou um pouco os meus filhos. Não sei como isso chegou até a escola, levaram a revista para meu filho ver. Ele sentia vergonha porque estavam vendo a mãe dele [nua]", lamentou.





Já namorou Pelé...

O astro do futebol foi um dos namorados da artista, que afirmou ter conhecido o atleta em uma festa carnavalesca. "A gente se conheceu em um baile de Carnaval, e lá começou um 'tititi-tititi', troca de telefones e logo depois eu estava namorando ele", recordou.