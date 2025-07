Reprodução: Band Amanda Martins chama atenção em reportagem





Amanda Martins, da Band Rio , protagonizou um momento inusitado ao mostrar, principalmente, os desafios do dia a dia de um jornalista.

A profissional realizava uma reportagem em frente ao Theatro Municipal, sobre a injeção de investimentos para atividades culturais. No entanto, a repórter também exibiu a técnica que utilizou para conseguir o enquadramento perfeito do teatro atrás dela. Ela precisou subir num cavalete para atingir a altura ideal para a sua reportagem e assim, chamou muita atenção.

Com equilíbrio e criatividade, Amanda garantiu o ângulo ideal para a reportagem, mesmo diante das dificuldades impostas pelo cenário e pela necessidade de precisão na imagem.

A repórter não hesitou em se arriscar um pouco para valorizar o resultado final e mostrar o cartão-postal da cidade em toda a sua grandiosidade no vídeo.





A cena chamou a atenção de colegas de profissão e internautas, que elogiaram a disposição e o bom humor da jornalista diante do desafio. Em um comentário em sua página pessoal, Amanda não perdeu a leveza e riu da situação:

“Testando o equilíbrio na passagem” , brincou bastante carismática com toda a situação que chamou bastante atenção e viralizou na web.

Mostrando que, por trás de um trabalho de reportagem bem elaborado, também existe muita dedicação e jogo de cintura.





Theatro Municipal em data festiva

O Theatro Municipal, na Cinelândia, celebrou 116 anos nesta última segunda-feira (14). Símbolo do Rio de Janeiro, foi inaugurado em 14 de julho de 1909, sendo considerado a maior casa de espetáculos do Brasil, além de uma das mais importantes da América do Sul.

Sua história se funde com a trajetória da cultura brasileira. Com mais de um século de atividades, o espaço já recebeu importantes artistas internacionais, além dos principais nomes brasileiros da música, da dança e da ópera. É considerado o teatro mais aclamado do Brasil em operação.

O teatro conta com capacidade para 1.739 pessoas. No início, o Theatro Municipal recebia somente companhias de ópera e dança, vindas em sua maioria da França e da Itália. A partir de 1930, passou a contar com sua própria equipe artística — Orquestra Sinfônica, Ballet e Coro — que continuam até hoje responsáveis pelas temporadas institucionais.