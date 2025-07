Reprodução SBT | Instagram @Eduguedesoficial Celso Portiolli e Edu Guedes

Celso Portiolli, de 58 anos, se despediu das brincadeiras e piadas tradicionais do "Domingo Legal" para fazer um pedido sério aos espectadores que acompanhavam a atração televisiva no último domingo (6), no SBT.



O comunicador pediu que o público orasse por Edu Guedes. O marido da apresentadora Ana Hickmann foi internado para uma cirurgia de remoção de nódulos, após ser diagnosticado com câncer no pâncreas.

"Eu quero mandar aqui um abraço para o Edu Guedes. Eu li a notícia que ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas, já foi operado", começou. "Eu quero mandar aqui um abraço para o Edu Guedes. Eu li a notícia que ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas, já foi operado", acrescentou.





Padre Marcelo Rossi, um dos convidados do programa, também se pronunciou em prol da melhora de Edu. Ele, inclusive, relembrou o caso do próprio Portiolli, que já se curou de um câncer na bexiga, em 2021.

"O Edu? Nossa, Edu. Como é importante. Se cuida", iniciou o pároco. "Você [Celso] se cuidou, mas vou relembrar. Físico, pensamentos e a palavra de Deus tem poder de transformar", concluiu o líder religioso da igreja católica.

Entenda

Edu Guedes passou por uma cirurgia no último sábado (5). Ele segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, instituição na qual o procedimento cirúrgico foi realizado. O cozinheiro foi diagnosticado com câncer no pâncreas.