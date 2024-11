Reprodução Eliezer revela gesto emocionante que evitou que o filho fosse para a UTI após o parto

O influenciador Eliezer compartilhou nesta sexta-feira (15) um relato emocionante sobre a quase ida do filho para a UTI logo após o parto. O ex-BBB e a influenciadora Viih Tube deram as boas-vindas a Ravi na segunda-feira (11).

Através do Instagram, Eliezer publicou um vídeo em que aparece segurando o filho nos braços logo após o nascimento. Na publicação, o empresário revelou que o irmão mais novo de Lua, de 1 ano, nasceu com um desconforto respiratório.

"Nossa pediatra fez todo o protocolo e procedimentos (por mais de 1 hora) para ele estabilizar. A saturação dele não estava muito boa, e a decisão era levá-lo para a UTI, mas antes disso, colocamos ele no colo da Viih", relatou.

O ex-BBB contou que, após o contato com a mãe, Ravi apresentou uma melhora surpreendente. "Ele teve uma melhora significativa em minutos. Nesse momento, todo mundo se emocionou. A única coisa que veio na minha cabeça foi DEUS. Ninguém explica DEUS. Em seguida, ele veio para o meu colo para nossa golden hour e não precisou da UTI", celebrou Eliezer.





Viih Tube é levada para a UTI

Viih Tube foi internada na UTI após 3 dias do nascimento de Ravi, seu segundo filho com Eliezer. Segundo informações do Portal Leo Dias, ela precisou ir ao médico para realizar uma transfusão de sangue depois de uma intercorrência pós-parto.

"O quadro da Viih Tube segue clinicamente estável. Ainda na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta. Estas são as únicas informações que a assessoria tem, até o momento. Caso novidades, será atualizado. Contamos com a compreensão de todos", diz a nota enviada na quinta-feira (14) para a imprensa.