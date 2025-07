Reprodução: Canal UOL Silvia Abravanel fala sobre SBT e criação de cobras





Silvia Abravanel abriu o coração e falou sobre diversos temas. A filha de Silvio Santos (1930–2025) revelou, em entrevista, que ama criar cobras — e até já foi mordida por uma — além de comentar os desafios que enfrentou para se formar em Medicina Veterinária. As revelações foram feitas para o programa Alt Tabet , no YouTube.

A apresentadora falou sobre os desafios que enfrentou ao decidir cursar a faculdade de Veterinária, contrariando a vontade de Silvio Santos, que preferia vê-la trabalhando no SBT:

"Ele não me dava mesada, não comprava livros e nem pagava meu lanche. Queria que eu estivesse 100% focada na emissora. Mas eu sempre fui muito determinada" , disse Silvia, que se formou e hoje é médica veterinária.

Muito apaixonada por animais, ela contou ter dez cobras de estimação. Quatro vivem com ela em São Paulo, em uma área apropriada, e as demais estão no haras da família. Mesmo as serpentes não sendo venenosas, Silvia relata que já passou por algumas situações delicadas:

"Uma vez, eu estava alimentando uma cobra e não sabia que elas precisam de cerca de 20 dias para fazer a digestão tranquilamente. Peguei uma pequena, coloquei no braço e esqueci que ela estava ali. Fui mexer em algumas coisas e ela me mordeu no queixo e na boca", contou.

"Ficou roxo, inchado, mas nada que uma boa maquiagem não resolvesse" , completou.





Silvia Abravanel fala sobre programação religiosa no SBT

Sobre a criação de uma atração evangélica no SBT, ela afirmou que é preciso ter cautela ao incluir esse tipo de conteúdo na programação, principalmente por seu fundador ser judeu:



Atualmente, o canal exibe o Bom Dia Esperança nas manhãs, sob o comando de Deive Leonardo:

"O dono da emissora era judeu, então vários pastores chegaram a entrar em contato com ele para comprar horário e tudo mais, mas ele era judeu", revelou.

Agora, minhas irmãs são evangélicas, então, de repente, pode-se abrir um espaço ou outro, como foi feito agora no final do ano, o que foi muito maravilhoso", disse.

"Eu acho que Deus é sempre bem-vindo, em toda a programação, em todos os lugares. Mas é aquela questão: inflar demais não agrada a todos os públicos, mesmo porque todo mundo sabe que o dono da emissora era judeu" , continuou.

Silvia, então, diz que a nova era adotada no SBT pelas irmãs pode causar problemas e danos à imagem da emissora:

"Então, você começa a colocar coisas que não eram convergentes ao pensamento dele, e muitas pessoas que são fiéis — que eu digo, o povo mais velho — podem não ver isso com bons olhos. Então, é uma faca de dois gumes" , finalizou.