Reprodução YouTube/ SBT Tiago Leifer voltará a apresentar o "The Voice Brasil"

O SBT é a nova casa do "The Voice Brasil", competição musical televisiva que passou mais de 10 anos sendo exibida na emissora da família Marinho. Na última sexta-feira (4), o canal das Abravanel anunciou que as inscrições estão abertas.

A atração tem Tiago Leifert como apresentador. Foi ele o responsável por assumir várias temporadas do programa quando ele ainda era exibido na Rede Globo. Boninho, que deixou a Globo em dezembro de 2024, assume a direção do reality.





"Estou aqui para falar do 'The Voice' e as inscrições estão abertas. Então é correr para lá porque são super limitadas. E é fácil: é cantar uma música que você sabe bem, contar um pouco da sua história e a gente te espera lá", disse o marido de Ana Furtado, por meio das redes sociais.

Ao conversar com os mais de 6 milhões de seguidores que o acompanham no Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg, o diretor televisivo ainda contou aos fãs que músicas do gênero gospel estão permitidas.

Em edições anteriores, letras religiosas não costumavam ser entoadas pelos competidores, que apostavam em outros estilos, como samba, funk, rock, sertanejo, entre outros.

Entenda

Segundo Boninho, as inscrições não se restringem aos cantores que nunca participaram da atração. Por isso, vozes que já estiveram em temporadas anteriores da Globo podem se inscrever e serão avaliadas pela equipe de seleção.

Os interessados devem se inscrever diretamente no site oficial do SBT, onde encontrarão o formulário necessário para participação. Como parte da etapa inicial, é obrigatório o envio de dois vídeos: um com uma interpretação vocal e outro em que o candidato compartilha sua história pessoal e sua ligação com a música.