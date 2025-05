Reprodução/Internet Mesmo com alta no ibope, Deive Leonardo estreia atrás da Record no SBT

Deive Leonardo estreou no SBT nesta segunda-feira (26). Um ano após a primeira tentativa de Daniela Beyruti de emplacar o evangelista na emissora, a executiva dobrou a aposta: em vez de um simples quadro em outra atração, ele ganhou um programa solo chamado Bom dia Esperança. No entanto, ficou em terceiro lugar na audiência.

De acordo com dados prévios da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, a 1ª edição do Bom dia Esperança marcou 2,66 pontos de média, garantindo a sintonia de 12,05% dos lares na principal metrópole do país.

No mesmo horário, entre 7h30 e 7h35, a Record ficou na vice-liderança com o Balanço Geral Manhã, registrando 2,98 pontos. A Globo, com o Bom dia São Paulo, liderou com 8,86 pontos. A TV Aparecida ficou em quarto lugar com 0,26 ponto e a Band marcou 0,25.

Apesar do resultado abaixo do esperado, o novo programa elevou a audiência da faixa em 11% na comparação com as quatro segundas anteriores, quando o horário era ocupado pelo extinto telejornal SBT News. No entanto, a terceira colocação não é novidade para o SBT, que não supera a Record em uma segunda-feira desde 5 de maio.