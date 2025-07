Reprodução: Record Gretchen desabafa sobre participação sobre Power Couple





Gretchen, que foi uma das participantes do Power Couple Brasil, explicou os motivos que a levaram a deixar a atração da Record. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a cantora detalhou por que pediu para sair do programa com seu marido, Esdras.

A famosa iniciou falando sobre o motivo de ter deixado a atraçção:

"Estou aqui podendo falar sobre várias coisas que vocês tiveram dúvidas. E por que eu não falei antes? Porque achei que não era o momento. Hoje, sim, é a final do Power Couple e eu quero me posicionar em alguns pontos que não quis abordar antes, pois não seria viável nem interessante interferir no resultado de algumas pessoas que estavam fazendo mutirões" , disse.

"Gente, todo mundo está sujeito a ter um problema de saúde mental. Eu e meu marido, quando participamos do programa, realmente entramos para ficar até o final. Resolvemos permanecer no jogo porque queríamos participar do programa como todo mundo. Porém, no decorrer do programa, fomos tendo problemas em relação à saúde mental, ao convívio, às pessoas" , continuou.

Ela conta que hoje preza pela tranquilidade:

"Porque aquela Gretchen que vocês esperavam, que participou de outros realities, aquela Gretchen agressiva, briguenta, não existe mais. Gente, eu amadureci, eu envelheci, eu não tenho mais quarenta ou cinquenta anos. No mês passado, eu completei 66 anos, e a minha prioridade de vida hoje é a minha saúde mental, física e espiritual" , continuou.

A famosa afirma que seu nome é consolidado no país e diz que não precisa se submeter a qualquer coisa:

"Meu nome já é mais que consolidado no Brasil, não existe um pedacinho do país onde eu não seja conhecida. Nós saímos do programa por causa da saúde mental. Não aguentamos a pressão psicológica que vivemos lá dentro" , concatenou.

Gretchen diz que está atualmente fazendo tratamento psicológico devido ao reality show da Record:

"Estamos os dois fazendo tratamento psicológico e recebemos muitas notícias maldosas. Queremos nos cuidar, e tudo isso corroborou para que estivéssemos em tratamento — eu, com ansiedade e início de depressão" , frisou.

"O programa foi positivo em muitas coisas para nós. Ele se superou em muita coisa, nesse quesito das provas. Eu fiz várias provas que achei que não conseguiria, por causa de algumas limitações. Fizemos muitas amizades. E o que eu trouxe de mais positivo foram as grandes amizades que criei" , continuou.





Críticas a Carol e Radamés

A famosa, no entanto, não deixou barato e revelou que, se tivesse permanecido na atração da emissora da Barra Funda, teria sérios problemas com o casal Carol e Radamés — inclusive, os dois estão na grande final do Power Couple nesta quinta-feira (10).

"Nós percebemos que, se tivéssemos continuado no programa, teríamos, sim, um embate com a Carol. Talvez ela fizesse um tipo, como fez no começo, de que se dava bem comigo — e eu realmente gostava dela" , iniciou.

A intérprete de Conga la Conga, disse que não iria reagir:

"Mas, pelo que vi no decorrer do programa, se eu fosse atacada do jeito que ela atacou as outras pessoas, eu realmente não iria reagir. Eu não sou mais aquela pessoa, e não sei se continuaria até o final" , pontuou.

Por fim, a esposa de Esdras fez uma acusação a Carol: segundo ela, a participante incitava brigas com os homens da Mansão Power para provocar a expulsão deles:

"Eu não concordaria com o comportamento dela. Vi que ela atacava os homens para causar a expulsão deles. O tempo todo provocava os homens da casa para, no fim, conseguir que eles fossem expulsos" , finalizou.