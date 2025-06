Reprodução Gretchen mostra nova harmonização facial e exibe rosto sem filtro

A cantora Gretchen, de 66 anos, revelou nesta terça-feira (10) que iniciou um novo processo de harmonização facial e mostrou o resultado aos seguidores nas redes sociais. A cantora apareceu em vídeo sem filtro, brincando com comentários sobre o uso de edição nas publicações.

Gretchen explicou detalhes do procedimento, que incluiu aplicação de hialuronidase e Radiesse. A artista ainda anunciou que novas etapas estão previstas.

" Comecei a fazer um novo programa de harmonização. Fizemos a hialuronidase e a Radiesse. Por enquanto é só ", explicou.

Ela ainda aproveitou para rebater críticas: " Ah, ela não faz fotos sem filtro... Não, realmente eu não faço foto sem filtro. Eu faço é vídeo sem filtro! ".

Durante o vídeo, Gretchen exibiu o resultado parcial da harmonização.

“ E olha só como o rosto ficou fininho! Estou sem filtro, como vocês estão vendo ”, comentou ao mostrar o rosto de perfil e mexer no cabelo, que também passou por transformação.

A cantora adiantou que o processo ainda não terminou.

“ Falta a gente fazer os fios que ele vai colocar, que não podia fazer agora. Olha este cabelo ”, afirmou.





Nos últimos anos, a Rainha do Rebolado passou por diversos procedimentos e defende a liberdade de alterar o próprio visual. Em entrevistas anteriores, já declarou que não se incomoda com as críticas e que busca sentir-se bem consigo mesma.