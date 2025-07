Reprodução: Record Participantes na final do Power Couple





Carol e Radamés, Rayanne e Victor, e Adriana e Dhomini estão na grande final do Power Couple 7, que acontece na noite desta quinta-feira (10). Os três casais disputam o prêmio máximo da atração que se trata do saldo acumulado durante a temporada.

Felipe Andreoli, 45, e Rafa Brites , 38, afirmaram que, pela primeira vez, o Power Couple Brasil irá premiar também o segundo e o terceiro colocados.

O reality show da Record contempla o casal vencedor com o valor total que acumulou ao longo do programa, valor que varia de casal para casal.

Porém, nesta edição, o Power Couple irá premiar o segundo lugar com um carro zero-quilômetro, e o terceiro lugar com R$ 50 mil.

Até o momento, Carol e Radamés acumularam R$ 446 mil durante as provas. Já Rayanne e Victor conquistaram R$ 731 mil, enquanto Adriana e Dhomini somam R$ 500 mil — mesmo valor que ele ganhou quando venceu o Big Brother Brasil 3.

Casal de apresentadores



Rapha Brites e Felipe Andreoli foi bastante elogiado pelo público. Para os telespectadores, os dois trouxeram dinamismo à atração. Já a Mansão Power apresentou uma cenografia elegante e foi um dos destaques, devido ao alto nível de conforto.

Com direção de Rodrigo Carelli, a atração contou com provas inovadoras, como o circuito de portas, e se destacou como uma das edições com mais casais da história.

O Power Couple voltou ao ar após três anos fora da programação e, na época, foi substituído por outros realitys. Em 2022, a atração foi comandada por Adriane Galisteu.





Preparativos para a final

A grande final ocorre hoje, 10 de julho, e contará com Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, e Rayanne e Victor em uma disputa decidida pelo público. A votação foi aberta após a eliminação de Talita e Pessina.

Sucesso do Power Couple nas redes sociais

O Power Couple é um verdadeiro sucesso na tela da Record e conta com milhares de interações nas redes sociais. Vídeos das provas, enquetes e o engajamento no Instagram e no Twitter, onde as torcidas se mobilizam em grandes mutirões de votação, são os grandes atrativos do programa.

A atração, então, se tornou uma das queridinhas no quesito reality no Brasil.