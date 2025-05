Gabriel de Oliveira

Publisher e sócio-fundador do TV Pop, Gabriel de Oliveira trocava quando criancinha os desenhos animados da TV Globinho pelos jornais da GloboNews. Na cobertura de entretenimento, conseguiu conciliar algumas de suas maiores paixões, como a televisão e o jornalismo. Agora, além do TV Pop, também é colunista do portal iG.