Reprodução: Instagram/@mariagretchen Gretchen e Esdras

Gretchen iniciou a segunda-feira (16) de uma maneira diferente: a artista mandou um recado na lata para os haters e aproveitou o momento para celebrar a vida ao lado do marido, Esdras de Souza .

" Bom dia, amores. Avisando que a minha semana só está começando. E sabe como? Plena, maravilhosa, cheia de saúde, de energia. Indo para academia. Beijinho no ombro para as invejosas, beijinho no ombro para quem acha que me incomoda ", iniciou.

" Eu estou aqui vivendo a minha plena em Portugal com o meu marido maravilhoso, que às vezes as pessoas acham que ele nem é tudo isso. Mas eu quero que não achem mesmo, até porque se acharem, vão querer ele", acrescentou ela.

Mensagem para o amado

"Depois de 5 anos juntos, a certeza de ter encontrado minha alma gêmea é total. Nossa conexão incooda, mas é blindada. E quanto mais o tempo passa, mais você se revela perfeito e único", disse ela. Em fevereiro, o casal renovou os votos.

Desistência do reality

Ao ser anunciada como membro do elenco da nova temporada do Power Couple, o público esperou pela participação de Gretchen na competição de casais. No entanto, após 25 dias de confinamento, a dançarina e o marido desistiram da atração.

Essa não é a primeira vez que ela pede para sair de um reality: em 2012, quando participou da quinta temporada de A Fazenda, a artista participou por 39 dias do programa comandado por Rodrigo Carelli.