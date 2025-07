Reprodução/redes sociais Luis Roberto ganha fama de pé frio





Os times brasileiros foram eliminados do Mundial de Clubes, restando somente os europeus — algo bastante comentado por jornalistas esportivos no Brasil. No entanto, Luis Roberto acabou sendo colocado na linha de fogo e na berlinda.

Após uma chuva de memes durante o jogo entre Flamengo e Bayern de Munique, a equipe de jornalistas esportivos da Globo foi alvo de críticas nas redes sociais. As reações se intensificaram durante a partida entre Fluminense e Chelsea, pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, na última terça-feira (8).

O narrador foi acusado de patriotismo excessivo ao tratar a derrota do Fluminense como uma comoção nacional. O pênalti não marcado, por exemplo, foi narrado como se fosse um crime contra o Brasil.

O principal narrador da Globo na competição também foi chamado de “pé-frio” nas redes sociais e até comparado ao astro dos Rolling Stones, Mick Jagger, conhecido por sua fama de não dar muita sorte aos times para os quais torce.

Os comentários viralizaram nas redes sociais e figuraram entre os mais compartilhados no X/Twitter. Internautas fizeram questão de comentar sobre a narração do contratado da Globo:

“Parabéns, Luis Roberto! Carregou o futebol. Deixem seus agradecimentos para o Mick Jagger brasileiro” , ironizou um internauta.

“Luis Roberto, jornalista e narrador esportivo da TV Globo, é pé-frio! Narrou os jogos em que Flamengo, Palmeiras e Fluminense foram eliminados” , escreveu outro.

“Luis Roberto é pé-frio… todo jogo que ele narrou, os times brasileiros foram desclassificados” , destacou um terceiro.

Luís Roberto iniciou sua carreira na televisão na década de 1980. Natural do Rio de Janeiro, sua paixão pela comunicação e pelos esportes o levou a fazer sucesso como locutor e narrador esportivo.

Ingressou na Globo em 1998, onde rapidamente se destacou com suas narrações vibrantes, capazes de envolver o público. Logo, tornou-se uma das marcas registradas da emissora carioca em diversas transmissões esportivas.

Com o tempo, Luís Roberto consolidou seu nome como a voz de grandes eventos, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e os torneios estaduais.

O locutor também esteve presente em jogos das Copas do Mundo de 1998 (França), 2002 (Coreia do Sul/Japão), 2014 (Brasil), 2018 (Rússia) e 2022 (Catar).

Após a saída de Galvão Bueno, assumiu o posto de principal narrador do canal da família Marinho.