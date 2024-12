Reprodução/Globo Paulo Vieira, Ticiane Pinheiro e Sônia Abrão





O apresentador e humorista Paulo Vieira divertiu o público neste domingo (15) durante o 'Melhores do Ano', premiação exibida ao vivo no programa "Domingão com Huck".

Ticiane Pinheiro e Sonia Abrão entraram na brincadeira de Paulo Vieira durante o programa. O humorista brincou sobre o fato de ter apresentadoras de outras emissoras na Globo.

"Eu produzi na minha casa, porque a do Globo não iria autorizar. A gente podia tanto fazer uma foto assim com as emissoras unidas... Vem Tici, vem Sonia Abrão aqui pra gente fazer uma foto das emissoras unidas. Vem!", brincou Paulo.

Em clima musical, o trio arriscou um improviso a começar por Paulo: "Eu sou a Globo, gosto muito de me achar". "Sou a Record e eu vim prestigiar", continuou Ticiane. "Eu sou a Rede TV, eu adoro fofocar", finalizou Sonia, que apresenta um programa de fofoca. O momento arrancou gargalhadas da plateia.

