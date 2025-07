Reprodução/redes sociais Sabina Simonato passa por desafio ao vivo





A jornalista Sabina Simonato passou por um desafio ao vivo no Bom Dia São Paulo desta quarta-feira (9). O repórter Rômulo D'Avila convidou a âncora global para fazer um trava-língua ao vivo, mas ela não conseguiu vencer o desafio.

Bastante animada e desapontada ao mesmo tempo, a apresentadora comentou:

"Não quero mais. Não gostei da brincadeira" , disse.

A brincadeira ocorreu durante o quadro da atração jornalística chamado BDSP Modo Férias, que consiste em dar dicas de passeios culturais para fazer com as crianças durante a época de recesso escolar. O repórter mostrou o Museu da Língua Portuguesa.

O jornalista propôs outra missão:

"Separei outra atividade para brincar com a Sabina. Tem essa roleta com diversas missões: trava-línguas, versinhos... Aí a criança roda a roleta e, quando ela parar... Nossa, parou no trava-língua. Que surpresa!", disse ele, enquanto parava de propósito nessa parte do joguinho.

"Peguei uma aqui para você, Sabina. Temos aqui ‘bare branco, branco bagre’. Mas você precisa falar rápido, tenta aí" , disse o jornalista.

No entanto, a âncora do Bom Dia São Paulo se enrolou no ar:

"Bagre branco, branco brague... ‘Bagui’ branco" , se confundiu a profissional.

Bastante desapontada por não conseguir cumprir os desafios propostos no ar, Sabina pediu até ajuda:

"Nossa fonoaudióloga, ajuda aí. Tchau, não quero mais, não gostei da brincadeira, vamos para a outra" , frisou a titular da atração jornalística.





Rômulo, entretanto, ressaltou:

"Essa aqui é com uma frase só, tem com várias aqui. Se com uma frase você já empacou, imagina aquelas que têm essa plaquinha inteira de trava-língua" , contou.

O jornalista também não conseguiu pronunciar os outros desafios com perfeição.

Carreira de Simone Simonato

Sabina Simonato é jornalista e âncora do Bom Dia São Paulo, da TV Globo. Iniciou sua carreira como estagiária na TV Cultura, em 2006.

Logo depois, mudou-se para o interior, onde trabalhou na TV Tem, em Sorocaba, e na EPTV, em Ribeirão Preto. Em 2010, mudou-se para a capital, onde foi contratada pela TV Globo, participando de coberturas no SPTV e no Bom Dia São Paulo.

Em 2020, substituiu Glória Vanique no Radar SP, após a profissional deixar a emissora. Passou a dividir o comando do jornal com Rodrigo Bocardi e assumiu de vez em janeiro de 2025.