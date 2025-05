Divulgação/TV Globo A atração terá 24 cozinheiros entre chefs profissionais, amadores e da internet, que serão divididos em cozinhas de diferentes níveis.





Ana Maria Braga irá estrear no horário nobre da TV Globo após mais de 25 anos de casa. A apresentadora do "Mais Você" será a comandante do "Chefe de Alto Nível" , novo reality culinário da emissora.







A chegada ao período da noite, no entanto, nunca foi um sonho da veterana, que prioriza o matutino. Em coletiva de imprensa com a presença do Portal iG, ela falou sobre a nova fase da carreira, aos 76 anos.



"Desde que eu entrei na Globo, vocês [jornalistas] sempre me cobraram: 'E aí, não vai ter programa?'. A cada cinco anos, alguém me falava: 'E aquele programa da noite?'. Enfim, nunca foi o meu sonho, nunca tive um projeto ou apresentei algo para a casa", iniciou Ana Maria.

Guilherme Giagio/Portal iG O reality será a versão brasileira do Next Level Chef, formato criado e produzido pelo britânico Gordon Ramsay.





"Tinha algumas vezes que eu até falava 'quem sabe', mas aí teria que largar o 'Mais Você'. E eu não tinha coragem de largar o programa. Até tiveram ofertas, mas eu nunca tive coragem", continuou.

Por outro lado, desta vez, a veterana recebeu a chance de pausar as atividades no já tradicional programa das manhãs da emissora. Ana fez questão de agarrar a nova oportunidade — e até mesmo os novos figurinos viraram motivo de celebração!





"Uma das maiores emoções da minha vida foi receber esse convite e poder dizer sim. Isso diante das facilidades que a própria Globo está me dando, de não fazer o "Mais Você", que é diário".

"Eu estou muito animada, muito feliz de estar no lar das pessoas no período da noite, que ainda me dá um outro figurino. Estou toda toda. É um negócio mais black tie, mais luxuoso e me divirto muito".

O "Chefe de Alto Nível" chega à grade da TV Globo em julho. O programa será exibido às terças e quintas depois de "Vale Tudo" . Além de Ana Maria na apresentação, a atração terá os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto como jurados e mentores.