Divulgação/TV Globo Ana Maria Braga

Ana Maria Braga, de 76 anos, surpreendeu o público no último domingo (22), quando esteve no "Domingão com Huck". Isso porque a titular do "Mais Você" fez uma revelação inusitada no programa dominical da Rede Globo: ela gosta de se ver nua.



"Eu me olho na frente do espelho e vejo minhas rugas, eu vejo o tempo passar, mas quando estou assim, em frente ao espelho, nua, eu me adoro, eu me acho bonita", admitiu.





"Eu vejo o que como, a ginástica que faço, tudo isso faz parte de você se querer bem, que você se ame, isso é a coisa mais importante do mundo, então é como eu me dou com o tempo", acrescentou.

Romance

Ao longo da atração comandada por Luciano Huck, ela ainda exaltou o companheirismo com o marido, Fabio Arruda. Os dois se conheceram em 2021. Nessa época, a jornalista se mudou para São Paulo em virtude da pandemia de Covid-19.

"Estamos juntos há 5 anos, desde a pandemia. Quero levantar uma bandeira, que é a seguinte: mulheres bem resolvidas, mulheres que têm autonomia na sua vida, seja ela intelectual ou financeira, dificilmente os homens, qualquer tipo de idade de mulher, os homens não têm coragem de paquerar", declarou.