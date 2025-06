Foto: Reprodução/Redes Sociais Ana Maria Braga renova votos com Fábio Arruda





A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, renovou seus votos com Fábio Arruda neste sábado (28). O momento foi marcado por uma celebração íntima na Fazenda Primavera, no interior do estado de São Paulo.

No entanto, a cerimônia teve traços juninos, em ritmo de São João — o santo do mês — e contou com a bênção de um padre, numa capela bem decorada, repleta de imagens de santos e da Sagrada Família.

A famosa entrou na capela com um vestido feito especialmente para ela por Lethicia Bronstein, a mesma estilista responsável pelo modelo usado pela veterana em seu casamento civil, realizado em abril.

A saia, confeccionada em patchwork, reúne diversos materiais como fios, pérolas, fitas, rendas, crochês e, o mais inusitado, botões de madeira — tudo isso em referência aos vitrais da capela.

O vestido ainda carrega uma memória afetiva da própria designer: foi inspirado no véu que Lethicia usou em seu próprio casamento, há cerca de 20 anos.





Ana Maria Braga também levou nas mãos um terço de valor simbólico inestimável. A joia, feita em ouro branco e pérolas por Miguel Alcade — joalheiro bastante renomado — pertenceu ao batizado de Pietra, filha de oito anos da estilista. A escolha reforçou o tom religioso e intimista da cerimônia, marcada pela fé e por memórias afetivas.

Quem é o marido de Ana Maria Braga?

A artista global é casada com Fábio Arruda, com quem oficializou a união em abril de 2024. Bastante discreto, ele não faz parte do meio artístico e prefere manter sua vida privada longe dos holofotes. O casal celebrou o casamento em uma cerimônia íntima na casa onde moram, em São Paulo, cercados de amigos e familiares próximos.

Fábio não possui redes sociais públicas e adota uma postura bastante reservada, diferente da esposa, que é amplamente conhecida por sua carreira sólida na TV e por liderar a audiência nas manhãs da Globo.

Ainda assim, Arruda acompanha Ana em alguns eventos importantes e, ocasionalmente, aparece em registros publicados pela apresentadora.

Ana Maria Braga também costuma preservar sua vida pessoal, mas já afirmou, em seu programa na Globo, que encontrou em Fábio um parceiro para todos os momentos — inclusive os de superação.