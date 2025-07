Reprodução/Instagram UFRJ repudia comentário de professor contra filha de Justus

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e sua Escola de Comunicação (ECO) emitiram um comunicado nesta segunda-feira (7) para se posicionar sobre as controvérsias envolvendo o professor aposentado Marcos Dantas Loureiro. O docente foi alvo de críticas após fazer comentários agressivos sobre Vicky, filha de cinco anos do empresário Roberto Justus e da influenciadora Ana Paula Siebert.





Em uma publicação nas redes sociais, Dantas mencionou que a criança "deveria ser guilhotinada" após aparecer em uma foto segurando uma bolsa de grife. A declaração gerou revolta e levou os pais da menina a acionarem a Justiça.





Universidade se distancia do caso

No comunicado, a UFRJ esclareceu que o professor está aposentado desde 2022 e que suas opiniões nas redes sociais não representam a instituição.

"A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Escola de Comunicação da UFRJ (ECO) repudiam qualquer tipo de expressão de pensamento que incite à violência ou agrida terceiros. A UFRJ é uma instituição historicamente comprometida com a construção de um projeto de nação, através do conhecimento e da ciência, baseando-se na defesa de valores humanistas, na educação, na democracia e no diálogo em prol do Brasil", afirmou a nota.

Reação da família

Roberto Justus e Ana Paula Siebert se pronunciaram em um vídeo nas redes sociais, no domingo (6), afirmando que não tolerarão discursos de ódio contra a família.

"Poucas vezes nos posicionamos diante de críticas, mas instigar a morte e a violência é inaceitável. Não vamos normalizar isso", disse Justus. A influenciadora complementou: "A bolsa foi um presente, mas mesmo que tivéssemos comprado, não cabe a ninguém julgar. Falaram que só a guilhotina resolveria. Isso é absurdo".

O casal já acionou advogados para tomar medidas legais contra os responsáveis pelas ameaças.