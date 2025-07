Reprodução/Internet Rachel Sheherazade volta para a Record e assume Acumuladores

Rachel Sheherazade voltará ao ar na Record a partir de 17 de julho. A jornalista será a nova apresentadora do Acumuladores, substituindo Mariana Godoy no comando do reality, que será exibido às quintas-feiras, às 23h. O programa retrata casos de pessoas com transtorno de acumulação, que têm dificuldade em descartar objetos, mesmo sem utilidade.

O retorno depara a emissora paulista acontece menos de um ano após sua saída do canal. Em 2024, ela deixou o Domingo Record sem direito a um discurso de despedida. Na época, a emissora indicou que não havia novos projetos previstos para a jornalista em 2025.

Antes disso, a comunicadora foi testada em diferentes formatos na emissora. Após sua participação em A Fazenda 15, que terminou com sua expulsão,assumiu temporariamente o comando de A Grande Conquista 2 e, em seguida, foi escalada para o Domingo Record. Ambas as experiências tiveram desempenho abaixo do esperado, o que resultou na não renovação de contrato.