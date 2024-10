Reprodução: Instagram Luciana Gimenez e Sonia Abrão

Luciana Gimenez relembrou de um desentendimento que teve com Sonia Abrão no Troféu Imprensa de 2002 . O momento foi recordado durante a entrevista que ela deu para o "De Frente com Blogueirinha", na última segunda-feira (21).

A apresentadora do Superpop revelou que ficou anos sem falar com a colega de emissora por ela ter votado em Hebe Camargo para receber a honraria. Na época, Gimenez estava concorrendo com a loira e o voto de Abrão foi o que coroou a veterana como ganhadora do prêmio.

“Ali eu fiquei chateada. Parei de falar com ela por um tempo. Ela foi ao meu programa e eu sou muito sincera. Falei: 'Não gosto de você”, começou. Quando perguntada qual foi o motivo que a amiga deu para ter votado em Hebe, a ex de Mick Jagger contou: "Ela falou 'eu prefiria dar para Hebe'".

Blogueirinha, então, perguntou: "Quando ela preferiu dar para a Hebe, você se sentiu injustiçada?". A apresentadora abriu o jogo e confessou: "Eu senti. Hebe já tinha vários prêmios e ia ganhar outros, enquanto eu estava começando e me destacando", argumentou.

Gimenez ainda explicou que não foi fácil e se esforçou. "Fui no programa da Hebe e ela me falou que eu era talentosa. Acho que ela teria entendido [se Luciana ganhasse de Hebe", concluiu.

