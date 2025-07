Reprodução: SBT Roberto Bolaños deixa herança milionária





Roberto Gomez Bolaños, conhecido em todo o mundo por personagens icônicos como Chaves e Chapolin, inclusive, todos de muito sucesso no Brasil, deixou uma herança enorme após falecimento.

Conforme a TV Azteca, uma das principais emissoras do México, a fortuna de Chespirito, na época de sua morte, em novembro de 2014, era estimada em cerca de US$ 50 milhões. No câmbio atual, isso equivaleria a aproximadamente um bilhão de pesos mexicanos. Vale frisar que sua fortuna pode ter aumentado ou diminuído desde então.

Florinda Meza nega ter negado fortuna

A atriz que interpretou Dona Florinda no seriado Chaves chegou a publicar uma carta aberta abordando o testamento deixado por Roberto Bolaños e lamentou, na época, o fim da exibição do programa em todo o mundo. Ela ainda frisou que não existia rixa com os filhos do intérprete de Chaves.

Segundo a mídia mexicana, existe uma briga entre Florinda e os seis filhos de Roberto com Graciela Fernández:

"Todos sabem que Roberto Gómez Bolaños é o amor da minha vida. Quando ele fez seu testamento, fiquei tranquila, pois ele decidiu aquilo que o deixou em paz. Em 2014, Roberto morreu nos meus braços. Meu luto por sua ausência tem sido longo e doloroso, passei anos isolada, me recuperando" , escreveu ela, na época, em suas redes.

“Quero esclarecer que, até hoje, não processei ninguém, não é meu desejo e espero não me ver na necessidade de fazê-lo, por nenhum motivo. Nunca busquei conflito com os filhos do amor da minha vida" , continuou.

Por fim, a viúva de Roberto falou sobe o imbróglio da não exibição do seriado por todo o mundo. Problema este, já resolvido:

"A última vontade de Roberto exige que eu intervenha para proteger seu legado, porque ele confiava em mim e assim dispôs em seu testamento. Se eles quiserem, podemos resolver isso imediatamente, é urgente que o riso retorne aos lares” , disse.





Chaves e Chapolin fora do ar em todo o mundo por 4 anos

Os programas, Chaves e Chapolin, ficaram fora da programação do SBT — e de todos os locais do mundo onde eram exibidos — em 2020. A emissora chegou a anunciar que o fim se deu por uma decisão da Televisa, empresa responsável pela distribuição das obras de Roberto Bolaños.

Na ocasião, o canal mexicano afirmou haver um desacordo entre ela e o Grupo Chespirito, liderado pelos filhos de Roberto.

Nos dias 23 e 24 de setembro de 2024, os programas voltaram a ser exibidos pela UniMás, canal americano voltado ao público hispânico.

Na emissora da Anhanguera, os seriados retornaram à programação da emissora de Silvio Santos(1930–2025) em 12 de outubro de 2024, durante o Feriadão SBT do Dia das Crianças.