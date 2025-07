Instagram Maisa é cercada por crianças em escola e vídeo viraliza na web

A atriz e apresentadora Maisa Silva, de 23 anos, foi cercada por crianças durante visita a uma escola municipal no bairro do Ibura, na zona sul do Recife, nesta quarta-feira (2). A cena chamou atenção nas redes sociais pelo entusiasmo dos pequenos, que pediram autógrafos com papel e caneta, em vez de selfies.

A artista compartilhou a visita em um post no Instagram. Ele estava seguindo uma ação da UNICEF. Uma internauta escreveu: “ Nature is healing ”, em alusão à volta da prática de colecionar autógrafos, após a recente proibição do uso de celulares nas escolas.

A comoção dos alunos foi associada à Lei 15.100/2025, sancionada em janeiro, que proibiu o uso de celulares e tablets em ambientes escolares públicos e privados. A medida, aprovada com o objetivo de estimular a concentração e a convivência entre os estudantes, influenciou diretamente o comportamento durante a visita da artista.

Durante a interação, Maisa atendeu os pedidos com simpatia e distribuiu autógrafos entre as crianças. O momento foi registrado por profissionais presentes e compartilhado nas redes sociais.

A visita aconteceu como parte de uma campanha promovida pelo UNICEF, voltada para a promoção da cidadania entre adolescentes e jovens. O evento foi realizado no Núcleo de Cidadania de Adolescentes e Jovens (NUCA) do Ibura, que desenvolve ações sociais com apoio de ONGs locais.

Nos comentários das publicações, usuários elogiaram a atitude das crianças. “ Nunca imaginei ver isso de novo ”, escreveu uma seguidora. Outro comentou: “ A geração do print está redescobrindo o valor do papel ”.