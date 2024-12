Reprodução Sonia Abrão sai em defesa de Galisteu e detona série da Netflix sobre Ayrton Senna

A apresentadora Sonia Abrão, do programa "A Tarde E Sua" (RedeTV!), criticou duramente a série "Senna", da Netflix, por omitir Adriane Galisteu da narrativa sobre a vida do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. A jornalista classificou a decisão da plataforma como antiética e defendeu que Adriane merece um pedido de desculpas.

Durante o programa desta terça-feira (3), Sonia destacou a importância de Adriane no último ano e meio de vida do piloto. "Por que ela aparece dois minutos na história se o último ano e meio de vida dele foi passado com Adriane Galisteu? Isso não se faz, é extremamente antiético", criticou.

A apresentadora também acusou a produção de distorcer os fatos. "É falsear uma realidade, é passar para o público, para as novas gerações, uma coisa errada, uma ideia falsa, completamente distante do que todos nós, que tivemos o privilégio de acompanhar a carreira do Senna desde o começo, sabemos exatamente."

Sonia criticou ainda a postura de parte do elenco da série e enfatizou que a Netflix agiu de forma desrespeitosa. "Mais lamentável ainda são os atores querendo justificar, defendendo. Quem é que vai engolir uma história dessa? Foi desrespeitoso e uma injustiça com quem viveu essa história do lado dele. Nada justifica."

Por fim, a veterana foi categórica ao cobrar uma retratação. "A Netflix devia fazer um pedido de desculpa para a Adriane."

🚨AGORA: Sonia Abrão sai em defesa de Adriane Galisteu após boicote na série de Ayrton Senna e detona explicações de atores: "Quem é que vai engolir uma história dessa? Ninguém. Foi desrespeitoso, é uma versão falsa da história. A Netflix devia pedir desculpas" #ATardeÉSua pic.twitter.com/dUuKHplOUn — Lucas (@LucGS0) December 3, 2024





Entenda a polêmica

A série "Senna" (Netflix) optou por não aprofundar o relacionamento de Ayrton Senna e Adriane Galisteu, o que dividiu opiniões entre os telespectadores. Gabriel Leone, que interpreta o piloto na produção, explicou que a decisão foi pensada para a construção da história, que foca em outros momentos marcantes da vida do tricampeão mundial.

"Não acho que faltou explorar mais. Foi uma escolha da construção do nosso roteiro. Não teve nada a ver com Galisteu. Contamos sobre 1991 e pulamos para o último final de semana da vida de Ayrton, em 1994. Não aprofundamos em 1992 e 1993, período em que ele conheceu Adriane. Ficaria repetitivo dentro da construção da nossa história", esclareceu Leone em entrevista ao Splash.

Apesar disso, a série chamou atenção dos telespectadores por destacar o relacionamento do piloto com a apresentadora Xuxa Meneghel, interpretada pela atriz Pâmella Tomé.