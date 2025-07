Reprodução: Redes Sociais Ricardo Tozzi o Fabian de Cheias de Charme





Ricardo Tozzi explodiu em 2012 ao interpretar Fabian na novela Cheias de Charme. A trama, que se tornou um fenômeno de audiência na TV Globo, foi exibida entre 16 de abril e setembro do mesmo ano.

O ator brilhou ao interpretar dois personagens na trama escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira: Inácio e Fabian — sendo este o mais icônico. Na novela, o cantor enfrentava os altos e baixos da carreira e era conhecido como o “príncipe das domésticas”.

Bastante sedutor e mulherengo, o artista foi lançado para o estrelato por Chayene, com quem mantinha uma relação de amor e ódio. No folhetim, no entanto, Fabian não se interessava de verdade pela intérprete de "Brabuleta", apenas pela fama que ela proporcionava.

Ao longo da trama, surge a grande coincidência: sua semelhança com Inácio (também interpretado por Ricardo Tozzi). Apesar de serem idênticos, os dois não tinham nenhum parentesco.

O final de Fabian

Reprodução: TV Globo Ricardo Tozzi como Fabian em Cheias de Charme





Durante a novela, o cantor passa por diversos perrengues no relacionamento com Chayene e acaba se apaixonando por Rosário, a Empreguete que sempre nutriu grande admiração por ele.

No entanto, no desfecho da história, o “príncipe das domésticas” termina mesmo ao lado de Chayene. Para chamar a atenção da mídia, os dois forjam uma falsa gravidez, já que ambos estavam em baixa. No final, a vilã e Fabian aparecem juntos, fazendo uma turnê de shows para crianças.





Por onde anda Ricardo Tozzi?

Ricardo Tozzi, de 50 anos, é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Sem um papel fixo em telenovelas desde 2018, o ator fez recentemente uma participação especial no Jogo das 3 Pistas, ao lado de Patricia Abravanel, no SBT.

Retornou às telinhas recentemente, em uma participação especial na novela Dona de Mim. Na trama, Tozzi interpretou um artista sem nenhuma experiência no mundo do teatro. Ao longo da história, ele comete uma série de erros em seu trabalho com Filipa, personagem vivida por Cláudia Abreu.

Vida pessoal

O ator, alvo de curiosidade sobre sua vida pessoal — principalmente amorosa — revelou que não se incomoda com as especulações. “Falam o tempo todo. Não quero ser o cara que diz que nada me incomoda, mas isso realmente não me incomoda. Sempre tive a postura de oferecer ao público o meu trabalho, mas nunca a de expor a minha vida pessoal” , disse ao jornal O Globo .

O global ainda afirmou que, sua sexualidade não deveria virar pauta . “A gente está num momento em que isso é tão menos importante. As pessoas não precisam se preocupar mais com sexualidade, isso está caindo, não é mais uma coisa tão relevante. Eu sou por essência discreto e isso não vai mudar. Sempre fui" , desabafou.