Reprodução/Instagram - 13.03.2024 Ator contou nesta quarta (13) que o cão faleceu





O ator Ricardo Tozzi revelou na manhã desta quarta (13) a morte do cachorro Gigante. "Hoje, o Gigante mais gentil foi para o céu. Filho, você cuidou por 10 de mim, agora é hora de descansar e brincar bastante. Muito obrigado pela honra! Um dia a gente se vê. Te amo" escreveu ele na legenda.



Nos comentários da publicação, amigos do artista lamentaram a morte e desejaram forças para Tozzi. "Tozzi com certeza partiu preenchido de tanto amor. A dor e saudade fica sempre ne mas com certeza nao mais firmes que as lindas memorias. todo meu carinho para seu coração", disse a atriz Dani Suzuki.





"Ah, gigante sempre foi um príncipe!", se emocionou Reynaldo Gianecchini. "Sinto muito", lamentou Tatá Werneck. "Meu amigo, sinto muito! Nossos bichinhos são tudo para nós", desabafou a atriz Bia Arantes.





Ricardo Tozzi se tornou nacionalmente conhecido pelo papel que interpretou na novela "Cheias de Charme", em 2012. Na trama, ele viveu o personagem Inácio e o cantor Fabiano. Após o sucesso, ele também apareceu em outros folhetins da TV Globo, como as obras "Amor à Vida" e "Geração Brasil".

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: