Reprodução: SBT Pergunta no Show do Milhão causa na web





O Show do Milhão segue fazendo sucesso na tela do SBT. No último domingo (6), não foi diferente: a atração apresentada por Patricia Abravanel continuou sendo assistida em todo o país, com alta repercussão nas redes sociais.

Porém, o que mais chamou a atenção dos telespectadores foi uma pergunta simples. Durante o programa, uma participante, ao ser questionada por Patricia sobre o feijão, deixou todos em choque.

"Qual destes tipos de alimentos não é considerado um cereal?" , indagou a apresentadora.

Entre as opções elencadas: (1) Milho; (2) Feijão; (3) Milho; (4) Arroz.

"Essa eu vou pular" , disse a participante, gerando choque entre os telespectadores que acompanhavam a atração.

Qual seria a resposta correta no Show do Milhão?

A pergunta, que fez a participante perder uma das opções de pulo da atração, tinha como resposta correta a alternativa 2 — feijão.

O feijão não é um cereal. Cereais são um tipo de gramínea, uma família de plantas que conta com mais de 6 mil espécies em todo o mundo, como o trigo, a aveia e a cevada. Todos eles podem ser moídos e transformados em farinha, originando outros alimentos, como pães e cervejas.

Já o feijão, a ervilha e o amendoim não são cereais — portanto, suas sementes não são consideradas grãos. Eles pertencem à família das leguminosas. Assim, as sementes do feijão, do amendoim e da ervilha são chamadas somente de “sementes”.

Outra diferença entre cereais e leguminosas é que estas últimas crescem em vagens, como a lentilha, da ervilha, do feijão e do grão-de-bico.





Sobre o Show do Milhão

O Show do Milhão é um game show brasileiro exibido pelo SBT. A atração de perguntas e respostas concede o prêmio máximo de um milhão de reais. O programa era apresentado por Silvio Santos(1930–2025) e alcançou grande sucesso de audiência em sua primeira fase, no ar entre 7 de novembro de 1999 e 23 de outubro de 2003.

O programa voltou em 2024, de forma inédita, dentro do Programa Silvio Santos, agora com apresentação de Patricia Abravanel. A volta chegou a ser cogitada entre 2022 e 2023, mas não aconteceu na época devido a uma briga judicial entre a Sony e o SBT, já que a Sony acusava o canal brasileiro de plagiar o Who Wants to Be a Millionaire?, atualmente exibido no Domingão com Huck.