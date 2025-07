Reprodução: Record Paloma Poeta e Luiz Monteiro na apresentação do Fala Brasil





O Fala Brasil estreou seu novo time de apresentadores nesta segunda-feira (7). Os jornalistas Luíz Fara Monteiro e Paloma Poeta iniciaram o dia trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo.

Em um comunicado enviado à imprensa na última terça-feira (1º), a Record informou que Paloma Poeta, irmã de Patrícia Poeta, e Luiz Fara Monteiro assumiriam a bancada do jornalístico Fala Brasil.

Mariana Godoy, ex-âncora da atração, foi transferida diretamente para o Jornal da Record, substituindo Chris Lemos. Godoy irá dividir a bancada com o jornalista Eduardo Ribeiro, também anunciado como titular.

Nota na íntegra:

“A Record informa que, a partir da próxima segunda-feira, 7 de julho, o Fala Brasil será ancorado por Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro, que deixa Brasília, onde se notabilizou na cobertura política, para assumir o comando do telejornal.

O Jornal da Record ganha uma nova dupla de apresentadores, agora com Mariana Godoy, que, depois de quatro anos no Fala Brasil, mais uma vez se junta a Eduardo Ribeiro, com quem dividiu a bancada desde 2022, até o jornalista ser anunciado, na semana passada, como titular do Jornal da Record.

Christina Lemos permanecerá no telejornal, ancorando as notícias da editoria de política, área em que acumula mais de 30 anos de experiência, grande parte desse período atuando em Brasília.

A apresentadora também passará a comandar a edição da meia-noite do JR 24 Horas, que será reformulada em breve.”

Bastante parecidas, Paloma Poeta é a irmã caçula da apresentadora global Patrícia Poeta. Das três irmãs, Paula Poeta é a mais velha; a do meio, Patrícia, contratada da Globo; e a caçula é a nova estrela do Fala Brasil.

Natural de São Jerônimo (RS), Paloma seguiu os passos da irmã e também se tornou jornalista. No início da carreira, trabalhou no Rio Grande do Sul, mas, durante a pandemia, mudou-se para o Rio de Janeiro.

Discreta em relação à vida pessoal, ela costuma compartilhar em suas redes sociais principalmente conteúdos ligados ao trabalho. O perfil da jornalista tem poucas aparições da família. Em 2021, Paloma se casou com o jornalista Luiz Piratininga.

Saiba quem é Luiz Fara Monteiro

Luiz Fara Monteiro é jornalista, repórter e apresentador. Iniciou sua carreira na 10 FM. Foi apresentador da Voz do Brasil e do Café do Presidente, no governo Lula. Também apresentou o DF no Ar, da TV Record Brasília.

Em 2008, ganhou o Prêmio Engenho de Jornalismo e, no final do mesmo ano, começou a atuar como correspondente internacional da Record, na África do Sul. Em 2019, tornou-se apresentador eventual do Jornal da Record.

Em 2022, substituiu Roberto Cabrini no comando do Repórter Investigação. Este ano, foi promovido a âncora do Fala Brasil.