Reprodução/Instagram - 29.04.2022 A primogênita, Giulia Costa, apresenta o "Pé no Sofá Pod" ao lado da mãe.





Flávia Alessandra compartilhou as homenagens que recebeu no Dia das Mães. Além das declarações das filhas, Giulia Costa e Olivia, a atriz, de 50 anos, também foi felicitada pela mãe, Rachel, neste domingo (11).







A primogênita foi quem começou a sessão de dedicatórias: "Eu acho que é amor, o maior significado de amor. E aí cuidado tem a ver com amor, está tudo entrelaçado", iniciou.

"Eu olho para ela e vejo cuidado em forma de pessoa. Ela cuida de mim e de qualquer um como ninguém", continuou Giulia. Em seguida, foi a vez de Olivia: "Mãe, você é uma pessoa incrível. É a pessoa mais incrível que eu conheço. E eu quero, com certeza, ser você quando crescer."

Reprodução/Facebook A caçula, Olivia Costa, é fruto do atual casamento com Otaviano Costa.





Por fim, Dona Rachel se declarou para a filha: "Você, Flávia, é mãezona. E eu só tenho a agradecer a Deus por você existir. Feliz Dia das Mães!". Além da atriz, a veterana é mãe de Helio e Keila.

Flávia Alessandra é mãe de Giulia Costa, fruto da antiga relação com o diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012. Já Olivia é do atual casamento da loira, com o apresentador Otaviano Costa.